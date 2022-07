Tuttosport – Per Allegri il sostituto di de Ligt è Koulibaly, ma ADL spara alto

La Juventus quasi sicuramente perderà de Ligt, il cui sostituto per l’allenatore Massimiliano Allegri, è Kalidou Koulibaly, come scrive oggi Tuttosport. “L’azzurro consentirebbe fors’anche di compiere un salto di qualità. Destro di piede, ma giostra abitualmente nel centrosinistra della difesa a quattro. Lui e Bonucci , lui e Danilo … Ce n’è abbastanza per scomodare certi paroloni quali “i ministri della difesa”. Etichette degne dei tempi della BBC. Le remore, semmai, possono giungere da un punto di vista economico/anagrafico. Il senegalese ha compiuto 31 anni: classico ultimo grande contratto che non genererà plusvalenze o cessioni. Peraltro il Napoli di patron De Laurentiis non smania dalla voglia di perdere il suo giocatore più rappresentativo e forte. Spara alto: 40 milioni. Anche se l’imminente scadenza di contratto (tra un anno) gioca a favore dei bianconeri. Le manovre proseguono”.