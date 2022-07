TENNIS – Jannik Sinner vola ai quarti di finale a Wibledon ed entra nella storia

Il tennis italiano, nonostante l’assenza per Covid di Matteo Berrettini, ha in Jannik Sinner un alfiere di alto livello. L’atleta altoatesino ha sconfitto agli ottavi di finale il talento spagnolo Carlos Alcaraz, la sfida tra i più giovani in una prova dello Slam con il punteggio di 6-1; 6-4; 6-7 (10-8); 6-3. Sinner non aveva mai vinto un match sull’erba ed ora è ai quarti di finale dove probabilmente affronterà Djokovic che affronterà l’olandese Van Rijtoven.

La Redazione