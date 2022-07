Repubblica – Il Napoli sta valutando seriamente Keylor Navas, e Meret?

Il Napoli sembrava aver deciso per Alex Meret come portiere titolare, ma oggi Repubblica lancia la bomba sull’interesse forte che il club di De Laurentiis avrebbe mostrato per Keylor Navas, portiere del PSG. “Il Napoli starebbe valutando seriamente l’acquisto di Keylor Navas per la porta della squadra di Spalletti. Il portiere del PSG arriverebbe per fare il titolare e a quel punto si rimetterebbe in gioco il rinnovo di Meret che sarebbe di nuovo in bilico e potrebbe potenzialmente saltare”, come riporta TuttoNapoli