Repubblica – Dopo lo stallo, il Napoli torna forte su Ostigard

Il mercato del Napoli prosegue, e dopo un momento di stallo, nella trattativa col Brighton per Leo Ostigard, il club partenopeo torna in corsa. Ci sono stati nuovo col club inglese per il 22enne difensore in prestito al Genoa e della nazionale norvegese. In pratica Ostigard è promesso al Napoli, come scrive oggi Repubblica, per cui a breve dovrebbe esserci l’epilogo positivo.