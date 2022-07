Il Napoli sta trovando difficoltà nel piazzare i giocatori in esubero o che non rientrano nei piani anche per le scadenze contrattuali. E si sa, è stato detto chiaramente, che senza qualche cessione sarà difficile operare in entrata. Oltre al caso Fabian, uno dei calciatori che continua a dire di no a tutto è Adam Ounas. l’algerino, scadenza 2023, sta puntando i piedi. Torino e Monza, con le loro rispettive offerte, restano in stand-by.