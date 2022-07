Napoli, operazione in dirittura d’arrivo per Ostigard

Il Napoli sta stringendo per Leo Ostigard, difensore del Genoa i prestito dal Brighton, come scrive oggi Il Mattino. “Il Napoli stringe sempre più su Ostigard, operazione in dirittura d’arrivo. Il difensore norvegese del Brighton, che l’anno scorso ha giocato in prestito al Genoa, ha già dato il suo totale gradimento all’operazione. La scelta è ricaduta su di lui nel ballottaggio con Casale del Verona e ora ci saranno da mettere a a posto gli ultimi dettagli con il club inglese. Questa sarà la settimana decisiva per la chiusura della trattativa, si va in maniera decisa verso la fumata bianca”.