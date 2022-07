Mercato Napoli – Petagna tra Salernitana e Monza

Probabilmente il prossimo anno Andrea Petagna non vestirà la maglia del Napoli. L’attaccante ha molti corteggiatori in Serie A, come scrive oggi Il Mattino. “Il neopromosso Monza punta sull’attaccante del Napoli come rinforzo per l’attacco: chieste informazioni sull’ex centravanti di Spal e Atalanta, che piace anche alla Salernitana. Monza che si era mosso anche per Ounas ma la situazione non ha avuto poi seguito. All’attaccante franco-algerino è interessato anche il Torino”.