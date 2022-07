La Stampa – Per il dopo de Ligt il primo nome resta quello di KK

La Juventus vuole Kalidou Koulibaly, specialmente Massimiliano Allegri è convinto che il successore di de Ligt dev’essere il difensore napoletano. Come riporta questa mattina La Stampa, il difensore in scadenza fra un anno col Napoli è in cima alle preferenze dei bianconeri. Il club di De Laurentiis chiede 40 milioni di euro per cederlo subito e negli ultimi giorni – si legge – la Juve ha parlato a lungo col suo agente Fali Ramadani. Le alternative portano il nome di Bremer (Torino), Badiashile (Monaco) e Kimpembe (PSG). Prima di tutto, però, serve l’addio di De Ligt