Insigne e Criscito cantano D’Alessio negli spogliatoi del Toronto

Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito, due napoletani a Toronto. Due azzurri che hanno già trovato il modo di farsi notare nello spogliatoio della nuova squadra canadese per cui giocheranno già in queste settimane. L’ex difensore del Genoa e l’ex capitano del Napoli si divertono tra un allenamento e l’altro ascoltando le musiche già note di un conterraneo come Gigi D’Alessio, come scrive oggi ilmattino.it: per il momento, però, gli altri compagni di squadra non sono presenti durante le performance canore dei due napoletani.