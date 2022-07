Il lifting di Spalletti Napoli 2022 e 2023 a confronto (Grafico). Meno tre anni!

Il lifting di Spalletti: Il confronto tra il primo e secondo Napoli tra arrivi e cessioni, l’età media dei titolari si riduce di tre anni. Ceduti per i contratti a parametro zero Ghoulam e Insigne, entrambi 31enni, al loro posto Olivera 24 anni e Kvaratskeila 21 anni. Così come addio ad Ospina, rinnovo di Meret, mentre al posto di Mertens c’è Zielinski. Insomma un Napoli rivoluzionato e giovane, per restare comunque competitivo, in attesa di conoscere anche il futuro di Koulibaly e Fabian Ruiz.

Fonte e grafico CdS