Fabio Quagliarella, solo Ibrahimovic potrebbe fare meglio di lui

Fabio Quagliarella e la Sampdoria un altro anno insieme. Avrà 40 anni, 4 mesi e 12 giorni quando si giocherà l’ultima giornata. Il centravanti campano è dunque uno dei giocatori di movimento più longevi di sempre ma potrebbe non essere il più “anziano” in questa Serie A. L’unico che potrebbe superarlo in stagione è Zlatan Ibrahimovic: dovesse rinnovare con il Milan, lo svedese avrebbe 41 anni, 8 mesi e 10 giorni il prossimo 4 giugno, data dell’ultima giornata di campionato. Ibra supererebbe il record assoluto per i giocatori di movimento che attualmente appartiene ad Alessandro Costacurta.

SkySport