EUROPEO CALCIO FEMMINILE – Poker dell’Italia Under 19, ma non basta per passare il girone

Questo pomeriggio in Repubblica Ceca si è giocata la terza gara della fase a gironi dell’Europeo Under 19 tra le padroni di casa e l’Italia del c.t. Enrico Sbardella. Le azzurre vincono per 4-0 con la doppietta di Arcangeli e un gol a testa di Beccari e Dellaperuta. La vittoria non basta perchè la sfida tra Spagna e Francia termina 1-1 e quindi non si qualifica per le semifinali. Arrivano buoni segnali per l’Italia, contro avversarie di valore, giocandosela alla pari.

La Redazione