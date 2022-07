Difesa Napoli, per ora sono certi solo Rrahmani e Juan Jesus

Il Napoli è forte su Leo Ostigard, per cui la trattativa sembra andare verso la dirittura d’arrivo, ma ci sono ancora tanti dubbi su quale sarà la difesa per la prossima stagione. “Ostigard sarà il quarto centrale: in rosa ci sono Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus. Per il difensore senegalese, che è in scadenza di contratto tra un anno, bisognerà attendere la fine del mercato per capire se potranno essere eventuali sviluppi in uscita: finora tanti rumors ma ancora nessuna offerta ufficiale arrivata al Napoli. Diverse società potrebbero essere potenzialmente interessate, sia in Italia (la Juve) che all’estero (i club di Premier League, a cominciare dal Chelsea), al momento nessuna mossa. Rrahmani è tra quelli che resteranno certamente in maglia azzurra, un punto fermo per il presente e il futuro, Juan Jesus è stato riscattato dalla Roma e resterà un altro anno”.