Diego J. a Dybala: “Vieni saresti amato come un re”

Paulo l’argentino, mancino fantasia che se non fosse per la liturgia del D1OS indosserebbe la maglia azzurra numero 10, varrebbe 50 mila abbonamenti. Sarebbe un colpo magistrale, nell’anno dell’uscita di Insigne e Mertens; scalderebbe la città e uno stadio che a dispetto degli ottimi risultati di Spalletti è stato spesso paragonato a un teatro. Nel frattempo s’è scaldato Maradona junior: «Vieni, saresti amato come un re», gli ha scritto via Instagram, in posta privata. Tutto bello, tutto fantastico anche per lui che è in cerca di una nuova dimensione da sballo dopo un’ultima stagione più grigia che bianconera: però il Napoli ha ridotto il monte ingaggi, rischia di perdere Koulibaly a zero nel 2023 e molto, molto difficilmente potrebbe pareggiare l’offerta dell’Inter.

La Redazione