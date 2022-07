Deulofeu, affondo del Napoli nel caso parta un azzurro

Bisognerà aspettare l’evolversi di altre situazioni per capire se Deulofeu potrà o meno arrivare al Napoli, come scrive oggi Il Mattino. “Il Napoli ha avviato da tempo i contatti con l’Udinese per l’attaccante spagnolo, la cui valutazione è tra i 18 e i 20 milioni. Un attaccante che piace per la sua capacità di ricoprire più ruoli dell’attacco a cominciare da quello di esterno destro o trequartista. Affondo che il club azzurro sferrerà se ci sarà un’uscita nel reparto offensivo e cioè se dovesse andare via Politano che è finito nel mirino del Valencia di Gattuso”.