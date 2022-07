CorSera su Napoli-Dybala – “Un «dieci» argentino nel regno di Diego Armando Maradona”

Anche il Corriere della Sera si aggiunge agli altri quotidiani che parlano di voci di sondaggi del Napoli su Dybala. “Tanto basta per far sognare un popolo intero. Già, un «dieci» argentino nel regno di Diego Armando Maradona… Un sondaggio per ora, sia chiaro, nulla di formale, ma comunque un biglietto da visita lasciato lì, sul tavolo della Joya. Come dire: se le cose vanno per le lunghe con l’Inter, ci siamo anche noi. Più o meno lo stesso ragionamento del Milan, che tornerà a farsi vivo a metà luglio, sperando che per allora nulla sia stato fatto con Marotta e allo stesso tempo siano calate le pretese economiche del ragazzo”.