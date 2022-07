Con Kvaratskeila sarà un Napoli d’impronta “Osimheniana”

Il nuovo Napoli, in attesa di conoscere il futuro di Koulibaly e Fabian Ruiz, sarà composto da giovani, ma che avranno voglia di mettersi in gioco. Addio ai vari Insigne, Ghoulam e molto probabilmente Ospina e Mertens. Al loro posto: Kvaratskeila, Olivera, Meret e Zielinski, con una media-età bassa di tre anni. Come riporta il Corriere dello Sport, con il georgiano (Kvarataskeila), sarà un Napoli Osimheniano, rapido, veloce e che cercherà di dare imprevedibilità. Dal ritiro di Dimaro-Folgarida, mister Spalletti li vedrà in azione e potrà testarli, tra allenamenti e gare ufficiali.

La Redazione