Colpo Mertens  all’UC Capri:  la beffa sul web  e la complicità  virale di Dries

Da Napoli a Capri è un attimo. È una telefonata in aliscafo. E d’accordo, l’Eccellenza non è la Champions e neanche il Mondiale, però sognare cosa costa? Anche scherzare, provocare e giocare è gratis in quest’epoca di svincolati di lusso; e lui, parametro zero in copertina, è un maestro dei colpi da scugnizzo. La storia è la seguente: ieri pomeriggio l’UC Capri Anacapri, il club d’Eccellenza di cui sopra, ha pubblicato un video su Instagram che ritrae Mertens con la maglia della squadra. E in calce, il seguente messaggio: «Ad un passo da Dries». E ancora, le dichiarazioni del presidente della società: «Con l’aiuto dello sponsor e degli imprenditori capresi possiamo far si che Dries possa giocare a calcio sulla nostra isola – si legge -. Sarebbe un sogno. Stiamo parlando di cifre importanti. Circa due milioni più bonus». Al Napoli, per rinnovare per un anno, Mertens aveva chiesto 2,4 milioni più bonus; più 1,6 alla firma; più 800mila euro di commissioni. La magia di Capri, evidentemente, vale uno sconto. Fonte: CdS