Bob Bradley (all. Toronto): “Insigne ancora infortunato”

«Lorenzo sta lavorando in questi giorni per essere sicuro che il ritorno in campo dopo l’infortunio al polpaccio sia fatto nel miglior modo possibile» ha detto Bob Bradley, allenatore del Toronto, appena prima del match contro Seattle. Il terzo incontro di fila casalingo per i canadesi e il secondo ko consecutivo, 0-2 contro Seattle. Al Bmo Field c’era anche Lorenzo Insigne, in tribuna con il compagno Criscito.

I due napoletani sono stati presentati in campo ai tifosi presenti allo stadio, faranno il loro esordio tra qualche settimana. Da valutare le condizioni dell’ex capitano del Napoli. «Lo valutiamo giorno per giorno» ha detto Bradley. «Quando i giocatori arrivano a metà anno e hanno un piccolo infortunio è importante assicurarsi che il ritorno sia gestito molto bene. Quindi saremo molto attenti e cercheremo di condurre la cosa nel modo più intelligente». Fonte: Mattino.it