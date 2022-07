AIA, sarà ancora Rocchi il designatore degli arbitri per serie A e B

Il Comitato Nazionale dell’AIA ha stabilito che Gianluca Rocchi resta il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. A tal proposito, Rocchi si è espresso così:

“Poter continuare il lavoro che avevo iniziato non era scontato. Cercherò di mettere a frutto le esperienze della stagione appena conclusa. Era il mio primo anno da organo tecnico, ho commesso sicuramente qualche errore che, con più esperienza, spero di non ripetere. Ringrazio il mio vecchio gruppo di lavoro e sono contento che la squadra sia stata rinnovata con gli inserimenti di due figure quali Messina e Gava. Farò il tifo per Orsato e la sua squadra che parteciperanno al mondiale. Saranno un traino per tutti noi.” Il Comitato Nazionale dell’AIA, inoltre, ha nominato: Maurizio Ciampi come responsabile CAN C; Alessandro Pizzi responsabile CAN D; Matteo Simone Trefoloni come Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale.

da Calcio&Finanza