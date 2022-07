[Video] – Una colletta per Mertens: è la pazza idea del Givova Capri Anacapri

Una colletta per Dries Mertens. È la pazza idea dell’UC Givova Capri Anacapri, formazione dell’isola campana che coinvolge gli imprenditori locali e che milita nel campionato di Eccellenza. Il tutto ha lo stesso folletto belga come testimone d’eccezione. Mertens, infatti, si è prestato al gioco posando con la maglietta in un breve video. Corredato dalle dichiarazioni del presidente Florio: “Stiamo provando a chiudere. Con l’aiuto degli imprenditori capresi e con lo sponsor Givova possiamo far si che Dries possa disporre di tutto il necessario per giocare a calcio sulla nostra isola. Sarebbe un sogno. Stiamo parlando di cifre importanti. Circa due milioni più bonus”.

https://sport.sky.it/calciomercato/2022/07/02/mertens-calciomercato-news?social=twitter_skysport_link_null