UFFICIALE – Giovanni Mercurio passa alla Fidelis Andria

La Fidelis Andria comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo per l’arrivo a titolo temporaneo dalla SSC BARI dell’esterno offensivo Giovanni Mercurio. Il classe ’03 è il primo acquisto messo a segno dal ds Sandro Federico per la stagione 2022/2023. Il giovane calciatore barese, nella stagione appena conclusa ha indossato la maglia del Napoli Primavera totalizzando 19 presenze condite da 2 gol. Mercurio ha già esordito in Serie C , con i galletti nella stagione 2020/2021 dove ha totalizzato 6 presenze e ha messo a segno un gol nella gara casalinga contro il Palermo.

Fonte: fidelisandria.it