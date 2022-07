Serie A, c’è anche il Napoli tra le squadre con il miglior rapporto spese effettuate-titoli vinti

Serie A

Quali squadre negli ultimi anni hanno saputo spendere meglio? SuperNews ha condotto uno studio analizzando il mercato in entrata dei club di Serie A che nelle ultime dieci stagioni hanno vinto almeno un trofeo, facendo un rapporto tra spese e titoli conquistati al fine di capire quanto gli investimenti abbiano dato i loro frutti. In questa analisi verrà preso in considerazione il numero complessivo di titoli vinti dai singoli club, senza una distinzione basata sull’importanza dei trofei conquistati. In base a quanto riportato sul sito Transfermarkt, dai risultati emerge che la Lazio è la squadra che spende meglio: il club biancoceleste vince un trofeo ogni 71.685.000 euro. Proprio la sua rivale nel derby, la Roma, risulta invece la squadra con il rapporto peggiore: il club giallorosso vince un trofeo ogni 953.320.000 euro. Ecco la classifica delle squadre con il miglior rapporto spese effettuate-titoli vinti nelle ultime 10 stagioni.

Squadra Spese effettuate Titoli vinti Rapporto spese-titoli Lazio 286.740.000 euro 4 1 trofeo ogni 71.685.000 Juventus 1.482.100.000 euro 17 1 trofeo ogni 87.182.353 Napoli 757.760.000 euro 3 1 trofeo ogni 252.586.666 Inter 1.008.560.000 euro 3 1 trofeo ogni 336.186.666 Milan 867.630.000 euro 2 1 trofeo ogni 433.815.000 Roma 953.320.000 euro 1 1 trofeo ogni 953.320.000

Napoli: ai partenopei è mancato solo il tricolore



I partenopei hanno sfiorato più volte lo scudetto, ma in questi dieci anni hanno comunque portato a casa 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa. La Coppa Italia più recente è quella del 2019-2020 con la vittoria ai danni della Juventus di Sarri, mentre la seconda è quella arrivata dopo aver sconfitto in finale la Fiorentina di Montella nel 2013-2014, anno in cui vince anche la Supercoppa ai rigori contro la Juventus. Questi successi sono arrivati negli ultimi dieci anni a fronte di una spesa pari a 757.760.000 euro. Facendo un rapporto investimenti/trofei, possiamo dire che il Napoli vince un titolo ogni 252.586.666 euro.