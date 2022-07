Palanca: “Napoli? Non si sa ancora come definirlo. Cosa vogliono fare?”

L’ex attaccante del Napoli, Massimo Palanca, ha parlato oggi a di TMW.

Il Napoli? “Non si sa ancora come definirlo. Cosa vogliono fare? Prima si parla di Mertens e di un contratto a vita, poi dopo 15 giorni si dice che forse se ne va, poi no, poi si. A centrocampo non si sa di Fabian Ruiz. Vedo tanta confusione e non ci si capisce più niente”.

E Koulibaly? “A questo punto se non trovano alternative valide, giocatori come Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz devi tenerli perchè se li vuoi cedere devi avere i sostituti giusti. Sennò come fai a fare la squadra?”