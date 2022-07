Napoli, suggestione Dybala. C’è da capire se ci sono i margini per una trattativa

Con l’arrivo di Lukaku all’Inter , la trattativa per portare Paulo Dybala in nerazzurro ha subito una brusca frenata, ragion per cui, anche altri club iniziano a sondare il terreno per l’ex juventino. Come scrive AS, anche il Napoli sembra stia sondando il terreno per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa. Il popolo azzurro ha sempre un occhio particolare per gli argentini, ma l’evolversi della situazione ci sarà nelle prossime settimane, anche perchè l’Inter non ha ufficialmente rinunciato alla Joya. Il Napoli, con Mertens libero da vincoli, è alla ricerca di un numero 10, ed anche per questo ci sono stati contatti con l’entourage di Dybala, che potrebbe giocare eventualmente la prossima stagione in azzurro da protagonista.