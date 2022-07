“Napoli sarebbe l’ideale per Neymar”, parola di Edmundo

Sei mesi a Napoli che, a quanto pare, Edmundo Alves de Souza Neto, ovvero Edmundo, non deve aver dimenticato. Il brasiliano indossò la maglia azzurra per mezza stagione nel 2001 e nelle ultime ore si è fatto notare per un consiglio dato alla stella verdeoro Neymar. Nel corso del programma radiofonico Mundo Ed di Uol Esporte, l’ex calciatore ha detto su Ney: «A Napoli sarebbe ideale. Ho giocato in azzurro per sei mesi, un’esperienza fantastica da vivere, una piazza bella, una tifoseria appassionata. Sarebbe fantastico vedere lì Neymar, farebbe bene in Italia». Sei mesi ache, a quanto pare, Edmundo Alves de Souza Neto, ovverol brasiliano indossò la maglia azzurra per mezza stagione nel 2001 e nelle ultime ore si è fatto notare per un consiglio dato alla stella verdeoro. Nel corso del programma radiofonico Mundo Ed di Uol Esporte, l’ex calciatore ha detto su Ney: «. Ho giocato in azzurro per sei mesi, un’esperienza fantastica da vivere, una piazza bella, una tifoseria appassionata. Sarebbe fantastico vedere lì Neymar, farebbe bene in Italia».

Un consiglio difficilmente realizzabile, però, viste le volontà di Neymar di strappare il miglior contratto possibile dopo aver lasciato Parigi, con il Psg che lo ha di fatto messo alla porta. «Il club non aveva bisogno di comprare Messi, quando hai Mbappé, Neymar e Messi, devi farli giocare tutti e tre. E chi segna in questa squadra? Le prestazioni di Neymar non sono state molto buone la scorsa stagione, forse per risolvere questo problema il presidente pensa alla sua cessione. Il Newcastle? È una piccola e fredda città. Se ha difficoltà ad adattarsi a Parigi, non sarebbe soddisfatto al Newcastle».

Il Mattino.it