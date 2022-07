Mertens e il Napoli, l’attesa e poi valuterà il suo futuro

Il futuro di Mertens tiene ancora in ansia la città di Napoli, anche se da ieri il belga non è più ufficialmente un tesserato del club azzurro. Come riporta il CdS, l’offerta scritta dai legali del record-man della storia dei partenopei è di oltre milioni + bonus e commissioni e da quel momento fine dei contatti tra le parti. Il belga però ha messo sempre il Napoli al centro dei suoi pensieri, anche nella giornata di ieri, però c’è una sorta di limite di tempo. Se nei prossimi giorni, non ci dovessero essere segnali da parte di De Laurentiis, allora si guarderà intorno. Sul belga ci sono proposte dall’Anversa, Messico, Arabia Saudita e Bali. Ci sarà ancora da attendere e poi il bomber dei partenopei dirà addio.

La Redazione