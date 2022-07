Meret, adesso è il momento di dimostrare, intanto si valuta “il secondo”

Meret nel presente e nel futuro, la porta del Napoli è sua: ormai pronto e solo da ufficializzare il suo rinnovo fino al 2027. Per il 25enne portiere friulano sarà l’occasione per dimostrare fino in fondo il suo valore. Ospina è sempre più vicino all’All Nassr, formazione che sarà allenata dall’ex tecnico della Roma, Rudi Garcia: pronto un contratto fino al 2025 da 3.5 milioni più bonus, si attende ora solo la sua firma. Intanto il club azzurro è al lavoro per il vice-Meret, la pista più calda resta quella di Sirigu, 35 anni, portiere esperto, anche lui campione d’Europa con l’Italia nel 2021 a Londra e compagno di nazionale del portiere del Napoli. In scadenza di contratto con il Genoa può essere proprio lui il profilo giusto anche in termini di esperienza per contribuire alla crescita definitiva di Meret. Un’altra pista potrebbe portare a Tatarusanu, portiere rumeno del Milan, 36 anni, anche lui esperto.