Mercato azzurro: da Ostigard a Deulofeu, le piste calde

Giunti quasi al termine del rebus portiere, occorre sempre riempire la casella quarto centrale. Se la giocano

il norvegese Ostigard del Brighton, che resta il favorito e Casale del Verona. Il ballottaggio sarà sciolto nei prossimi giorni. Per quanto riguarda gli esterni, se P olitano dovesse partire, Giuntoli si fionderebbe in maniera ancora più decisa su un altro esterno. Diverse ipotesi: il belga Januzaj che si è svincolato dalla Real Sociedad, il norvegese Solbakken del Bodo Glimt e Verde dello Spezia. Sempre calda la pista Deulofeu. Una situazione che potrà essere stretta nei prossimi giorni tenendo presente che il rinnovo di Mertens non si è sbloccato e l’attaccante belga si è svincolato a parametro zero dal club azzurro. Interessamento del Monza per Petagna.