Maradona Junior a Dybala: “Vieni a Napoli. Qui saresti un re!”

L’ex attaccante della Juventus Paulo Dybala, non sembra ancora trovato una sistemazione per il futuro. Tanti i club interessati a lui, soprattutto l’Inter, che però con l’arrivo di Lukaku ha frenato la corsa. Il Napoli sta sondando il terreno per la Joya, e tra quelli che lo vorrebbero in azzurro c’è Diego Maradona Junior, come scrive il Corriere dello Sport. Naturalmente non si può nemmeno definire “voce di mercato”, ma il figlio del Diez, Diego Maradona Junior, e di Cristiana Sinagra, ha scritto sulla posta privata di Instagram dello stesso Dybala, esortandolo in questi termini: “Vieni a Napoli, qui saresti amato come un re“. Poi scherza e aggiunge: “Io nel dubbio gli ho scritto“, con tre emoticon di risate.