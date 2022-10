M. De Sanctis (d.s. Salernitana): “Cavani? Se non dovesse arrivare non dite che il mercato nostro sarà una chiavica”

Dopo la salvezza della passata stagione la Salernitana vuole disputare un campionato diverso e meno di sofferenza il prossimo anno. Il neo d.s. Morgan De Sanctis aggiorna sul mercato del club campano. “Lasciamo sullo sfondo l’idea del nostro presidente che, magari, potrà fare un regalo alla direzione sportiva e all’allenatore. Ma se poi non arriva Cavani e prendiamo Botheim non si dica che il nostro mercato è una “chiavica”. Milik è stato proposto. Ounas non è un tipo di giocatore adatto al 3-5-2. Su Petagna potrebbero esserci degli sviluppi, ma dipende dalla società d’appartenenza. E’ considerato l’alternativa da Osimhen. Posso dire che con gli agenti dell’attaccante non ho avuto modo di parlare”.

La Redazione