La settimana prossima test e analisi per Kvara: “A Napoli si avvera un sogno”

Fisicamente sarà in città mercoledì: i primi test, le prime analisi e poi, venerdì, partenza per la Val di Sole. Per il ritiro precampionato in programma a Dimaro fino al 19 luglio. « Sognavo di giocare in Italia e il Napoli è un grande club. Da piccolo sognavo di andare al Real Madrid, ma in realtà il mio sogno si è già avverato così. Non vedo l’ora di lavorare con Spalletti, è un allenatore molto forte: con lui abbiamo parlato in inglese della possibilità di trasferirmi a Napoli. Mi chiese se fossi pronto » , ha detto in occasione del suo ultimo giorno a Batumi. Da idolo assoluto: «Trasferirmi in Georgia in questo periodo mi ha fatto molto bene »

Fonte: CdS