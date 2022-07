La Cremonese non si arrende, vuole tenere Gaetano

Non sarà facile, ma la Cremonese non si arrende: i grigiorossi neo promossi non vogliono lasciar andare Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli che nelle ultime stagioni ha giocato in prestito a Cremona e che ha contribuito nell’ultimo anno con gol e assist alla fantastica cavalcata della Cremonese, finita poi con la promozione in Serie A, come scrive oggi ilmattino.it. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è previsto in queste ore un nuovo incontro tra i dirigenti del club di Cremona e gli agenti di Gaetano: il calciatore napoletano, però, per il momento è blindato dal Napoli, Luciano Spalletti lo valuterà per il futuro subito a Dimaro ma lo ha già conosciuto un anno fa. L’idea è confermare il classe 2000 in prima squadra dopo tre anni in prestito