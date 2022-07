Kvaratskhelia, l’esterno che fa faville in Nazionale

E’ l’ esterno sinistro d’attacco che andrà a sostituire Lorenzo Insigne nel reparto offensivo azzurro, ma può giocare anche a destra o in posizione più centrale per la sua duttilità. Kvaratskhelia fa parte del 2019 della nazionale georgiana e ha segnato 8 reti in 17 partite, un giovane molto promettente che si era già messo in luce con la Georgia under 17 realizzando 15 gol in 23 partite.

Il Mattino