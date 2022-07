Kvaratskhelia “dà i numeri”: per giocare nel Napoli ne sceglie due

Khvicha Kvaratskhelia da ieri è ufficialmente un calciatore del Napoli. C’è stato anche il tweet di benvenuto presidenziale…Di lui, quel che si sa, è dovuto soprattutto alla Nazionale. A giugno si è messo in luce con la Georgia in Nations League con gol e giocate di alto livello, la qualità tecnica e la grande velocità fanno parte dell’ampio bagaglio del 21enne attaccante georgiano che prima dell’esperienza con la Dinamo Batumi in Georgia (8 gol in 11 partite, eletto miglior giocatore del campionato in Georgia) aveva giocato in Russia con il Rubin Kazan (73 partite, 9 gol e 11 assist). Già carico al massimo per la nuova avventura con il Napoli ha firmato un contratto di cinque anni in scadenza 2027, giocherà con la maglia numero 77 o con la 18.

