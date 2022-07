Insigne e il primo regalo nella nuova esperienza a Toronto

Si sta ambientando bene Lorenzo Insigne in Canada: ieri primo allenamento con il Toronto per l’ex capitano del Napoli che nelle ultime ore si è anche fatto il primo regalo da canadese. Una Mercedes Classe G Brabus model, un Suv con cui potrà raggiungere il centro tecnico del Toronto direttamente dal suo appartamento di Yorkville, acquistato per una cifra superiore ai 200mila euro in una delle più importanti concessionarie – con gestione italiana – della città.

Fonte: ilmattino.it