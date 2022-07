Il Napoli non si “piegherà” mai a Mertens, il pensiero di Bagni

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni.

“Essere arrivati fin qui con Mertens dopo aver avuto tutto il tempo a disposizione significa aspettare che Mertens si avvicini per amore della città e dei tifosi.

Koulibaly, secondo me, rimane ma l’unico dubbio è: molte squadre europee stanno andando su De Ligt che ha una clausola rescissoria molto elevata e non è detto che tutte le squadre siano disposte a spendere quella cifra, allora potrebbero ripiegare su Kalidou.

Se una cosa mi interessa cerco di tenerla quanto più possibile. Nessuno ne parla perché non c’è certezza, nessuno vuole prendersi la responsabilità di fare la prima mossa. Per quale motivo il Napoli avrebbe dovuto dire di non volere Mertens? Dries potrebbe anche fare l’ultima mossa per restare al Napoli.

Non penso che la società si avvicinerà mai a Mertens.

Il Napoli, che è una squadra di altissimo rango, non deluderà le aspettative.

Insigne e Mertens hanno dimostrato fino all’ultimo di amare questa città ma sono stati messi in condizioni di andarsene”.