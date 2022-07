Gazzetta – Oltre alla Lazio, un altro club di Serie A sonda il terreno per Mertens

Il contratto di Dries Mertens è scaduto, e ora è libero da vicoli col Napoli, per cui valuterà altre soluzioni, o ci sarà un ripensamento del club di De Laurentiis. Tante società, come la Lazio, hanno mostrato interesse per il belga, a cui oggi, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se ne aggiunge un’altra, la Fiorentina. “È trapelata poi una voce che riguarda l’interessamento viola per Mertens, da ieri ufficialmente senza squadra dopo la scadenza al Napoli. Movimento difficile ma non privo di fondamento: un sondaggio c’è stato, come da parte della Lazio. Mentre l’Anversa sembra avanti in quanto avrebbe fatto un’offerta per il belga”.