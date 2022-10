ESCLUSIVA – L. Matrecano: “Il mercato del Napoli? Ecco qual è la strategia del club. Le ultime sul futuro di alcuni miei assistiti”

Da oggi inizia ufficialmente il calciomercato estivo, dove i club cercheranno di accontentare i loro allenatori, dando la giusta importanza ai bilanci. Di questo, ma anche sul tema dei vivai, ilnapolionline.com ha intervistato il procuratore sportivo Luigi Matrecano.

Secondo te come si può svoltare per la crescita in Italia dei vivai? “Devo dire la verità, per la svolta e la crescita dei calciatori, secondo me ci vorrebbero più strutture. Le persone competenti ci sono, magari qualche persona dello scouting in più che giri sui campi di periferia per trovare giovani calciatori di livello. Se si va nell’entroterra ce ne sono, purtroppo si trovano anche ragazzi che non hanno un istruzione, nel senso che non vanno a scuola, perché vanno a lavorare da piccoli, però sono dei fenomeni. Magari vanno presi ne club quando in serie A, B o C, farli crescere e al tempo stesso valorizzati, facendoli esordire. Tutto ciò serve all’Italia per migliorare i nostri vivai, in più qualche modifica ai centri sportivi. A me ad esempio piace quando le società fanno allenare i giovani con i calciatori professionistici in prima squadra, perché così possono osservare i grandi da vicino, compreso l’intensità negli allenamenti. Sarebbero piccoli passi ma importanti per la crescita dei settori giovanili”.

Quali sono le prospettive degli assistiti di Matrecano in vista della prossima stagione? “Ti posso dire che Moses Odjer non rinnoverà con il Palermo. Il ragazzo vorrebbe tornare in serie B, ma ovviamente ci guarderemo intorno, anche club di serie C che puntano alla promozione. Infine Valerio Labriola, molto probabilmente sarà rinnovato il prestito al Taranto”.

Infine sul mercato del Napoli pensi che dopo Mertens il club azzurro non venderà più altri big della rosa? “Io penso, come spesso ho risposto a questa domanda in passato, il Napoli ha dei dirigenti di livello. Il presidente De Laurentiis, anche se ai tifosi la sua politica può non piacere, ma per quanto riguarda le casse sociali del club, lui è certamente una persona intelligente. E’ un grandissimo imprenditore e conoscitore di calcio. Io credo che se il d.s. Giuntoli e il Presidente, oltre il Napoli calcio, dovessero cedere alcuni big della rosa, è perché vogliono puntare su elementi giovani che costano poco e quelli forti chiedono di essere ceduti”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

