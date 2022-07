De Sanctis, ds Salernitana: “Su Petagna potrebbero esserci degli sviluppi”

Il nuovo ds della Salernitana, Morgan De Sanctis, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa di presentazione, puntando subito al mercato: “Noi guardiamo ovunque. Il Napoli vale tanto quanto la Roma, il Milan o altri club stranieri. Ounas non è il tipo di giocatore adatto al 3-5-2, non cerchiamo esterni che abbiano bisogno di toccare la linea. Oggi, nella Salernitana, non verrebbe valorizzato. Su Petagna potrebbero esserci degli sviluppi, ma dipende dalla società d’appartenenza. E’ considerato l’alternativa da Oshimen. Posso dire che con gli agenti dell’attaccante non ho avuto modo di parlare”.