Dall’Inghilterra – CR7 ha chiesto al Manchester United di essere ceduto, ecco perchè

Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto al Manchester United di essere ceduto già durante questa sessione di calciomercato. La clamorosa indiscrezione rimbalza dall’Inghilterra, precisamente dal Times, come scrive Eurosport.it. CR7, che vorrebbe giocare in una squadra che disputi la prossima Champions League, avrebbe espressamente chiesto ai Red Devils di accettare eventuali offerte soddisfacenti per il suo acquisto. Per il 37enne portoghese si tratterebbe del secondo, clamoroso cambio di maglia nell’arco di due estati.