Dalle Georgia sui social “E’ arrivato Kvaradona”. Ufficiale anche Olivera

Kvaradona: è questo il soprannome un po’ azzardato ma pieno di fierezza ed entusiasmo coniato dal popolo social in Georgia dopo l’annuncio ufficiale del Napoli. In realtà è stato depositato anche il contratto di Mathias Olivera, il terzino uruguaiano che con lui completerà la rifondazione della catena di sinistra, ma ieri la copertina è stata dedicata a lui. Kvicha. Catapultato in poche ore dal saluto ai tifosi della Dinamo Batumi, con tanto di giro di campo e standing ovation della Batumi Arena, al simpatico tweet di benvenuto della Lega Serie A e a quello firmato Adl. Pieno di significati, non c’è che dire, a prescindere dal fatto che Kvaratskhelia conosca o no certi antefatti: il 30 maggio, il presidente aveva svelato i retroscena di una chiamata a Ospina non risposta e di un’offerta di rinnovo a Fabian – rifiutata – e poi aveva invitato Mertens e Koulibaly a una scelta:

« Sono calciatori che rispetto e a cui voglio bene, ma dipenderà soltanto da loro se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se possano considerare un privilegio vivere a Napoli » .

Nel frattempo, i contratti di Ospina e Dries sono scaduti e il futuro di Kalidou è ancora molto incerto.

Fonte: CdS