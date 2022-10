Caressa critico sul Maradona: “Come clima è da finale mondiale ma dal punto di vista della struttura andrebbe rifatto”

Il giornalista di Sky, Fabio Caressa, sul suo canale Youtube parla dei grandi stadi mondiali, e si sofferma anche sul Diego Armando Maradona di Napoli. “L’hanno un po’ cambiato. Ci sono stati alcuni anni che se andavi in bagno ti mettevi paura. Per salire in tribuna stampa c’è solo un ascensore e una scala, ma è nascosta. Sapete che lo stadio a Napoli è scavato e ci sono grandi misteri su quello che c’è dentro lo stadio. Ci sono storie di gente che s’è persa. Come clima è da finale mondiale ma dal punto di vista della struttura andrebbe rifatto completamente. Napoli merita uno stadio diverso e poi gli abbiamo messo il nome Maradona: bisogna rifarlo un pochino questo stadio”.