CALCIO FEMMINILE – Linari e Bergamaschi, dopo la Spagna, lanciano la sfida in vista degli Europei

Dopo il pari di ieri pomeriggio allo stadio “Patini” di Castel di Sangro contro la Spagna, l’Italia prosegue la preparazione in vista degli Europei. Il 4 le azzurre partiranno alla volta di Manchester, dove il 10 Luglio ci sarà l’esordio contro la Francia. Attraverso i canali della Figc le parole di Elena Linari e Valentina Bergamaschi.

Elena Linari (dif. Italia): “Un risultato positivo e un test sicuramente di alto livello, contro una Nazionale forte, brillante e preparata. Abbiamo sofferto soprattutto nella prima parte di partita, ma eravamo preparate a farlo. Secondo me dobbiamo migliorare molto nelle ripartenze e nel gestire la palla nei momenti di pressione, ma la sensazioni sono sicuramente positive. Nel primo tempo loro erano fresche e ci hanno messo sotto. Noi abbiamo fatto anche tanti contropiedi, che hanno stancato le nostre attaccanti. Ma era un test importante anche per capire la nostra condizione fisica e la nostra tenuta mentale. Ora abbiamo due giorni di riposo e poi siamo pronte al grande viaggio. Cosa ci portiamo in valigia? Le buone sensazioni di oggi, l’entusiasmo e la voglia di fare un grande Europeo. Sono contenta per i tifosi che erano presenti qui. Ci fa capire lo sviluppo del calcio femminile, la crescita costante di pubblico e di attenzione. Speriamo di poter continuare così”.

Valentina Bergamaschi (dif. Italia): “Abbiamo giocato una grandissima partita a viso aperto contro una avversaria insidiosa e tosta. Credo sia un buon test per i prossimi Europei”. “Siamo a un buon livello generale – ha aggiunto la centrocampista del Milan – e nella prima partita contro la Francia, vista anche la gara di oggi contro la Spagna, non avremo nulla da temere. Possiamo giocarcela e conterà lo spirito, che farà la differenza nel torneo in Inghilterra. Finalmente partiamo, abbiamo fatto una preparazione lunga, faticosa e pesante. Un risultato del genere, pur essendo un pareggio, dà morale e ci aumenta la pressione, ma siamo un grande gruppo e siamo consapevoli della nostra forza”.

Fonte: lfootball.it