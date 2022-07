Bagni: Deulofeu sì, Januzaj a zero, “nì”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni.

“ Se non c’è Mertens prenderei Deulofeu, che è più vicino al nostro calcio, e non giocatori che si devono ambientare. Il Napoli deve prendere gente pronta sin da subito. Il presidente dietro ha sempre il muro quindi un passo indietro non riesce a farlo. In questo mese non si è mosso niente, Kvaratskhelia e Olivera erano nostri da tempo. È innegabile che Spalletti non ci abbia creduto fino in fondo alle qualità di Mertens, è stato utilizzato poco. Quest’ultima stagione abbiamo raggiunto il minimo obiettivo, l’anno prossimo non so come faremo. Se non si muove niente allora ce la possiamo ancora giocare per il terzo o quarto posto, anche se spererei in qualcosa di più. Maldini è stato bravissimo a tenere in pugno la situazione quando non andava bene, e questo lo può fare solo uno che conosce i meccanismi. C’è delusione totale per i risultati che non sono stati ottenuti, potevano vincere tre volte lo scudetto. Cavani? Anche in questo caso dovrebbe essere Cavani a chiamare il presidente e dirgli di voler tornare, così come Mertens. Ostigard come quarto non mi dispiace. Politano vuole andare via e io non manterrei in rosa giocatori scontenti, merita comunque di avere spazio ma spero cambi idea. Januzaj a zero? Il suo periodo migliore l’ha già avuto, ma è ancora giovane; tecnico e molto duttile”.