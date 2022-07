Zauri: “Se Mertens non rientrava più nel progetto, occorreva essere chiari”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luciano Zauri, ex calciatore italiano ed attuale allenatore. Sul Napoli ed il caso Mertens ha dichiarato:

“Da ex calciatore mi sarei aspettato qualcosa in più da parte del Napoli, soprattutto per ciò che ha significato questo calciatore per la squadra. Da allenatore, invece, se Dries non rientrava più nel progetto tecnico di Spalletti, la società ha preso una decisione giusta. La comunicazione, tuttavia, fa sempre la differenza, la chiarezza sarebbe stata rilevante“. Per quanto riguarda club come la Lazio e presidenti imprenditori come Lotito, potranno questi competere con i fondi dal punto di vista americano? “I fondi hanno fatto bene fin dal loro primo approdo in Serie A. D’altro canto, i presidenti di squadre come Lazio e Napoli possono ugualmente competere con il loro operato, ma non riescono a raggiungere grandi traguardi. Chiaro che il discorso degli stati di proprietà sarà cruciale per il futuro del calcio italiano, mi auguro si possa trovare un accordo il prima possibile”. Come giudica l’acquisto di Cancellieri da parte dei biancocelesti? “Matteo è un calciatore interessante, è molto giovane. Ha tanta personalità, mi auguro per il giocatore e per la Lazio che possa incidete. Nel calcio di Sarri può essere una sorpresa”.