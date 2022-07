Tutte le richieste per Mertens fanno il giro per il mondo

Dall’epoca, nessun altro incontro: DeLa lo invita per il lunedì dopo la fine del campionato e Dries declina spiegando di essere già in vacanza (in effetti è partito per il Belgio la domenica sera ); Dries prova ad anticipare e DeLa declina perché in agenda c’è già una riunione con Spalletti e Giuntoli. E si va giù di mail: i legali di Mertens recapitano una proposta di rinnovo annuale a 2,4 milioni più bonus, più 1,6 milioni alla firma, più 800 .000 euro di commissioni; e il presidente risponde: no, grazie. E il resto è storia: lui ha detto di voler restare e aspetta; e il Napoli, eventualmente, aspetta lui. E così, in attesa che Gattuso capisca i margini di movimento nei meandri delle difficoltà del Valencia, le chiamate sono arrivate da Anversa, Messico, P aesi arabi e finanche Bali. Tutto molto lontano da Posillipo. Fonte: CdS