Semplici: “Petagna? Quando ha giocato con continuità ha fatto molto bene”

L’ex allenatore della Spal, Leonardo Semplici, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Petagna ha bisogno di giocare per le caratteristiche fisiche e per le esperienze passate, quando ha giocato con continuità ha fatto molto bene. Nel Napoli la concorrenza è eccellente e non è facile, ma quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare sempre pronto. Dovrà decidere insieme la società se continuare a Napoli o se trovare una soluzione diversa che lo possa vedere impiegato di più”.