Sebastiano Luperto, “definitivamente” verso Empoli

Sebastiano Luperto può restare a Empoli. Spesso si era parlato di lui come quarto centrale a Napoli, vista la casella vuota in azzurro, ma il difensore salentino, tecnicamente rientrato al club partenopeo, dopo la scadenza del termine per il diritto di riscatto, dovrebbe rientrare subito il Toscana. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, il club ha lavorato fin da subito per riaverlo a un costo leggermente inferiore. Dunque la formula dovrebbe essere a titolo definitivo per una cifra attorno ai 2,5 milioni di euro.