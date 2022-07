PRIMAVERA 2 – Alberto Gilardino nuovo allenatore del Genoa

Il Violino torna a suonare sotto la Lanterna, seppur con altro ruolo. Il Genoa ha ufficializzato l’ingaggio di Alberto Gilardino come nuovo allenatore della squadra Primavera.

Venti gol in 52 partite con la maglia rossoblu per il Campione del Mondo 2006, che appese le scarpe al chiodo ha iniziato ad allenare prima il Rezzato (Serie D) e successivamente Pro Vercelli e Siena in Serie C.

Fonte: pianetagenoa1893.net e foto Genoa CFC Tanopress